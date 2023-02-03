CHP’nin Ataşehir Belediyesi’nin hukuka aykırı daire satışına mahkeme geçit vermedi!

"DAİRELERİN DEVREDİLMESİNDE KAMU YARARI BULUNMAMAKTADIR"

AK Parti grubu açtığı davada, Ataşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altındaki bölgelerde gecekonduların tespiti, değerlendirilmesi ve bu konuda uygulanacak usul, inşa edilecek konutlardaki dairelerin gecekondu hak sahiplerine tahsis işlemlerinin halen devam ettiği hatırlatıldı.

775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun amacına aykırı olarak C1 blokta yer alan 4, 5, 6, 33 ve 93 numaralı dairelerin Ataşehir Belediyesi Personel LTD ŞTİ'ne (ATAPER) ve 95 adet dairenin de Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredilmesinde kamu yararı olmadığı belirtildi.