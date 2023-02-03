CHP'nin Ataşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı daire satışına mahkeme geçit vermedi!
İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Ataşehir Belediyesi’nin gecekondu dönüşümü ve hak sahiplerine verilmesi şartı bulunan konutları satışa çıkartılmasına yönelik kararını iptal etti. Mahkeme; konutların hak sahiplerine verilmesi gerektiğine ve kalan konutların da TOKİ’nin uygun gördüğü fon hesabına yatırılması şartıyla ve yine gecekondu dönüşümünde kullanılması şartıyla kıymetlendirilebileceğine karar verdi
Ataşehir Belediyesi'nin hukuka aykırı daire satışları yargı tarafından iptal edildiği ortaya çıktı.
Ataşehir Belediyesi; 8 Ekim 2021 tarihinde meclis toplantısında gecekondu dönüşümü için hazırlanan konutları aynı sermaye olarak Ataşehir Belediyesi Personel Limited Şirketi'ne (ATAPER) ve Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredilmesine karar verdi.
AK Parti Grubu'nun ret oyu, CHP ve İYİ Partililerin oy çokluğu ile o dönem kabul edilen karar sonrası AK Parti grubu konuyu yargıya taşıyarak meclis kararının hükümsüz olduğu gerekçesiyle dava açtı.
"MECLİS KARARI HÜKÜMSÜZDÜR"
İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne açılan davada, Küçükbakkalköy Mahallesi'ndeki 3374 ada, 1 parselde bulunan taşınmaz üzerinde bulunan yapının C1 blokta yer alan 4, 5, 6, 33 ve 93 numaralı dairelerin ve yine aynı ada üzerinde bulunan 95 adet dairenin ayni sermaye olarak belediyenin şirketlerine devredilmesini içeren meclis kararının hükümsüz olduğu aktarıldı.
"632 KONUT AYRILMADAN SATIŞ İŞLEMİ YAPILAMAZ"
Toplu Konut İdaresi ve Kadıköy Belediyesi arasında 2005 ve 2007 yılları arasında yapılan protokollere de atıfta bulunan davada Emekevler Projesi olarak adlandırılan 3374 ada, 1 parseldeki taşınmaz üzerine inşa edilecek konutların bölgedeki gecekonduların tasfiyesinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.
TOKİ tarafından 17 Nisan 2013 tarihinde Ataşehir Tapu Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda da; "Gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere proje alanında 632 adet konutun ayrılmadan önce herhangi bir satış işleminin yapılamaz" ibaresinin yer aldığı kaydedildi.
"DAİRELERİN DEVREDİLMESİNDE KAMU YARARI BULUNMAMAKTADIR"
AK Parti grubu açtığı davada, Ataşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğu altındaki bölgelerde gecekonduların tespiti, değerlendirilmesi ve bu konuda uygulanacak usul, inşa edilecek konutlardaki dairelerin gecekondu hak sahiplerine tahsis işlemlerinin halen devam ettiği hatırlatıldı.
775 sayılı Gecekondu Kanunu'nun amacına aykırı olarak C1 blokta yer alan 4, 5, 6, 33 ve 93 numaralı dairelerin Ataşehir Belediyesi Personel LTD ŞTİ'ne (ATAPER) ve 95 adet dairenin de Atabel İnşaat Temizlik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredilmesinde kamu yararı olmadığı belirtildi.
"MECLİS KARARININ HUKUKA UYGUNLUĞU BULUNMAMAKTADIR"
Davayı inceleyen İstanbul 8. İdare Mahkemesi de 5 adet dairenin, Ataşehir Belediyesi şirketlerinden ATAPER'e ve 95 adet dairenin de Atabel İnşaata devredilmesine ilişkin alınan meclis kararının hukuka uygunluğunun olmadığına hükmetti.
Mahkeme, söz konusu ada ve parselde yapılan konutların gecekondu hak sahiplerine tahsis edilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca hak sahiplerine devir ve teslim sonrasında gecekonduların tasfiyesi amacıyla üretilen bu konutların TOKİ'nin de uygun görmesiyle karşılığı yine 775 sayılı kanunda belirtilen amaçlarda kullanılmak üzere oluşturulacak fon hesabına yatırılmak şartıyla kiraya verilebileceği, satabileceği veya başka şekil ve suretle kıymetlendirilebileceği bunun dışında başka amaçla tasarruf edilemeyeceğine karar verildi.
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