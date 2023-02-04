CHP’den İYİ Parti’ye üstü kapalı tehdit: Sabrımızı taşırmasınlar

İYİ PARTİ-CHP ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KAVGASI

İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun inadına karşılık, 11'inci kez düzenlenen 6'lı koalisyon toplantısında, 'halkın tercihi ve anket' ifadeleriyle yeni bir operasyona girişti. Akşener'in yardımcısı İYİ Partili Cihan Paçacı, "Kılıçdaroğlu aday olursa kendi adayımızla seçime gireriz" diyerek açıkça rest çekmişti. Yaşananlar sonrası Paçacı görevden apar topar el çektirilmiş ve iki parti arasındaki gerilim bir hayli tırmanmıştı.