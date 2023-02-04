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CHP'den İYİ Parti'ye üstü kapalı tehdit: Sabrımızı taşırmasınlar

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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CHP’den İYİ Parti’ye üstü kapalı tehdit: Sabrımızı taşırmasınlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezine "Ben Kemal, geliyorum" yazılı bir pankart astırarak cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. CHP'ye oy verdiği belirtilen bir grup vatandaş, genel merkezin önüne giderek, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler açtı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti'ye isim vermeden tepki gösterip, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyonda adaylık tartışmaları üzerinden büyük bir kriz yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta adaylığını ilan etse de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den veto yiyor.

İYİ PARTİ-CHP ARASINDAKİ 'ADAYLIK' KAVGASI

İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun inadına karşılık, 11'inci kez düzenlenen 6'lı koalisyon toplantısında, 'halkın tercihi ve anket' ifadeleriyle yeni bir operasyona girişti. Akşener'in yardımcısı İYİ Partili Cihan Paçacı, "Kılıçdaroğlu aday olursa kendi adayımızla seçime gireriz" diyerek açıkça rest çekmişti. Yaşananlar sonrası Paçacı görevden apar topar el çektirilmiş ve iki parti arasındaki gerilim bir hayli tırmanmıştı.

CHP'LİLER KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik ve CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının 13 Şubat'ta açıklanacağını söylemişti.

KENDİSİNİ İSTEMEYENLERE PANKART İLE GÖNDERME

Yaşananlar sıcaklığını korurken, geride kalan gün Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP Genel Merkezi'ne, "Ben Kemal, geliyorum." yazılı bir pankart asılmıştı.

KENDİ SEÇMENLERİ PANKARTI PROTESTO ETTİ: "KILIÇDAROĞLU ADAY OLMASIN"

CHP'ye oy verdiği belirtilen bir grup vatandaş, genel merkezin önüne giderek, "Kılıçdaroğlu aday olmasın" yazılı dövizler açarak yeni bir eylem başlatmıştı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE ÜSTÜ KAPALI TEHDİT: "SABRIMIZI TAŞIRMASINLAR"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti'ye isim vermeden tepki gösterip, "Birilerinin eline pankart tutuşturup, genel merkeze gönderenler fazla şaşırmasın, sabrımızı taşırmasınlar. CHP gençliği yüzbinlerle ölçülmez" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Killik, "Buradayız, Genel Başkanımızın yanındayız!" ifadelerini de kullandı.

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