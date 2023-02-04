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Diyarbakır - Şanlıurfa yolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ağır yaralı var

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Giriş Tarihi: 04.02.2023 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
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Diyarbakır - Şanlıurfa yolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ağır yaralı var

Diyarbakır’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 30 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralılara ekipler müdahale ediyor.

Diyarbakır'da yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Mehmet Faysal Işık yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada 4'ü ağır 30 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Yolcu otobüsü devrildi! YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ!

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