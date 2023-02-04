CHP’de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu’na ’aday olma’ diyen gence yaka paça müdahale ettiler

PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR

Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi.

Partililer, "Aday olma" diyen gencin ağzını elleriyle kapatmaya çalıştı, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.