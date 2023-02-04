CHP'de ileri demokrasi: Kılıçdaroğlu'na 'aday olma' diyen gence yaka paça müdahale ettiler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte gençlere hitap etti. Konuşması sırasında Kılıçdaroğlu'na "Aday olma" diyerek bağıran bir genç, diğer partililer tarafından yaka paça susturuldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği "Geleceği Kur Gençlik Festivali"nde açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NA GENÇLİK BULUŞMASINDA PROTESTO: "ADAY OLMA"
Konuşması esnasında tribünlerde yer alan bir partili genç, Kılıçdaroğlu'na seslenip "Aday olma" ifadelerini kullandı.
PROTESTOCU GENCİN AĞZINI KAPATIP SUSTURMAYA ÇALIŞTILAR
Gencin sözleri salonda şaşkınlığa neden olurken, kısa sürede diğer partililer tarafından alaşağı edildi.
Partililer, "Aday olma" diyen gencin ağzını elleriyle kapatmaya çalıştı, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
TEPKİLER GECİKMEDİ: "İLERİ DEMOKRASİ BEE..."
Yaşananların sosyal medyada kısa süre yayılması sonrasında, CHP'ye oy veren vatandaşlar sert tepkiler gösterdi.
Gelen tepkilerden bazıları şöyle:
"Aynen kardeşim ifade özgürlüğü getireceksiniz ülkeye"
"Olayın 10 dk öncesi"
"Hani CHP gelince herkes özgürce konuşup eleştirebilecekti? Bu nedir? Daha gelmeden böyleyse…"
"İleri demokrasi be"
"hüüüü gençlerin ifade özgürlüğü alınıyor hüüüü silivri şakaları. kemal kılıçdaroğlu sözlerinde durma potansiyeli taşımadı taşımıyor taşımayacak"
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