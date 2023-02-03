Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu için "biat" topluyor iddiası! CHP ve medyası atağa geçti! Akşener'in "kapris yapmayın" uyarısına olay yanıt

SAADET PARTİSİ SAYMAZ'IN AÇIKLAMASINI BU SÖZLERLE YALANLADI

Saymaz'ın iddiasını yalanlayan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur ise görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir.

Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.

AKŞENER CHP LİDERİNİ BU SÖZLERLE UYARMIŞTI: BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR KOLTUK HESABINA FEDA EDİLEMEZ

TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında imalı mesajlar verdi. Seçime 112 gün kaldığını vurgulayan Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere 112 gün kaldığını vurgulayan Akşener, kendileri için geri sayımın başladığını söyledi.

"BU MÜCADELE KOLTUK HESABINA FEDA EDİLEMEZ"

Konuşmasının devamında imalı açıklamalarda bulunan Akşener, şunları şöyle konuşmuştu:

"Bu mücadele, istibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğilemez."

Akşener'in 'koltuk sevdası' ve 'kapris' ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlandı.





Bu sabah FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Saymaz'ın iddialarını doğrulayan birtakım adaylık açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E ADAYLIK YANITI: BU İŞİ YAPMAK İSTERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adaylık süreciyle ilgili ve isminin aday olarak masaya getirilmesi durumunda vereceği tepki hakkında konuştu.

FOX TV'DE OLAY SÖZLER

SORU: TEMEL BEY MASAYA SİZİN ADINIZI GETİRİRSE TEPKİNİZ NE OLUR?

Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Bu işi yapmak isterim tabii ki.