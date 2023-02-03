Karamollaoğlu Kılıçdaroğlu için "biat" topluyor iddiası! CHP ve medyası atağa geçti! Akşener'in "kapris yapmayın" uyarısına olay yanıt
6'lı koalisyonda Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP medyası gaza bastı. Adaylığı konusunu açıkça dile getiren Kılıçdaroğlu'na İP lideri Meral Akşener grup toplantısında "Bu mücadele hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez." diyerek rest çekmişti. Dün Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Saadet Parti Karamollaoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için DEVA ve Gelecek Partisi liderlerinde "olur" onayı aldığını yazdı. Saadet Partisi Saymaz'ın iddialarını yalanlasa da, Kılıçdaroğlu'nun bu sabah FOX TV'de yaptığı açıklama Saymaz'ın sözlerini destekler nitelikteydi. Şimdi gözler daha birkaç gün önce Kılıçdaroğlu'na adaylık için inat etme uyarısında bulunan İYİ Parti lideri Akşener'de...
6'lı koalisyonda aday belirleme krizi bambaşka bir boyuta taşındı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunu gerek şahsi olarak gerekse de CHP medyası üzerinden açıklamaktan hiç çekinmiyor. İşte masada son birkaç haftaya damgasını vuran adaylık serüveni...
SAYMAZ'IN OLAY YARATAN İDDİASI: KARAMOLLAOĞLU KILIÇDAROĞLU İÇİN "BİAT" TOPLUYOR
Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masanın genel başkanlarını ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak desteklediğini söyledi. Saadet Partisi ise Saymaz'ın yazdıklarını yalanlayan bir açıklama yaptı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu'nun Babacan'a ve Davutoğlu'na, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum" dediğini iddia etti.
İSMAİL SAYMAZ:
Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan'ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu'nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" dedi.
Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu'nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor.
SAADET PARTİSİ SAYMAZ'IN AÇIKLAMASINI BU SÖZLERLE YALANLADI
Saymaz'ın iddiasını yalanlayan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur ise görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir.
Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.
AKŞENER CHP LİDERİNİ BU SÖZLERLE UYARMIŞTI: BU MÜCADELE HİÇBİR KAPRİSE HİÇBİR KOLTUK HESABINA FEDA EDİLEMEZ
TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasında imalı mesajlar verdi. Seçime 112 gün kaldığını vurgulayan Akşener, "Bu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez" dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçimlere 112 gün kaldığını vurgulayan Akşener, kendileri için geri sayımın başladığını söyledi.
"BU MÜCADELE KOLTUK HESABINA FEDA EDİLEMEZ"
Konuşmasının devamında imalı açıklamalarda bulunan Akşener, şunları şöyle konuşmuştu:
"Bu mücadele, istibdadın karşısında, hürriyetin mücadelesidir. Ve bu kutlu mücadele hiçbir kaprise, hiçbir inada kurban edilemez. Hiçbir şahsi hırsa, hiçbir koltuk hesabına feda edilemez. Milletin iradesi dışında, hiçbir iradeye boyun eğilemez."
Akşener'in 'koltuk sevdası' ve 'kapris' ifadeleri Kılıçdaroğlu''na mesaj olarak yorumlandı.
Bu sabah FOX TV'de yayınlanan İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, Saymaz'ın iddialarını doğrulayan birtakım adaylık açıklamasında bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E ADAYLIK YANITI: BU İŞİ YAPMAK İSTERİM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masanın adaylık süreciyle ilgili ve isminin aday olarak masaya getirilmesi durumunda vereceği tepki hakkında konuştu.
FOX TV'DE OLAY SÖZLER
SORU: TEMEL BEY MASAYA SİZİN ADINIZI GETİRİRSE TEPKİNİZ NE OLUR?
Mutabakat olması gerekiyor. Olmadan karar almayı asla doğru bulmam. Diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Bu işi yapmak isterim tabii ki.
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