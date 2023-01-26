Deva Partisi’nden ihraç edilen Musa Malik Yıldırım’dan Babacan itirafı: Kendini HDP’nin 3. genel başkanı zannediyor

KENDİ AKLIYLA KONUŞMUYOR

Babacan'ın dünyaca tanınmış İHA ve SİHA üreticisi Baykar şirketine yönelik yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Yıldırım, "Babacan milli denilen her şeye karşı. Gökyüzüne hâkim olamayan bir devlet, bunu hazmedemeyen Babacan ne yapmaya çalışıyor. Gökyüzünde hâkimiyet sağlıyoruz, karada hâkimiyet oluşturduk, denizde hâkimiyet oluşturuyoruz ama Babacan bunları hazmedemiyor. Çünkü Babacan aklıyla konuşmuyor. Babacan başkasının aklıyla konuşuyor. Babacan dışardan yönetiliyor. Bunları bir araya getiren bir güç var. Önümüzdeki süreç çok tehlikeli bir süreç. Türkiye'yi çembere almaya çalışıyorlar. Burada da Türkiye'deki siyaseti dizayn etmek isteyen dış güçler üç isim üzerinde duruyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiye'yi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler. Bu fotoğrafı görmemek elde değil. Dışarıya bağımlılığımız azaldı. Milli savunmada yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkmak az bir iş değil. Türkiye oyun kuran bir ülke. Türkiye artık bölgesel bir güç değil küresel bir güç oldu" açıklamasında bulundu.