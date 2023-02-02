Ankara’da ’Cumhur’ zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

SON GÖRÜŞME 29 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ

Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.