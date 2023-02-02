02 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da 'Cumhur' zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Ankara'da 'Cumhur' zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.02.2023
ABONE OL
Ankara’da ’Cumhur’ zirvesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelecek. Görüşmede, seçim süreci ve siyasetteki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı canlı yayında bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini bildirdi.

GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşecek görüşmenin saati 15.00 olarak açıklandı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde seçim süreci, yasal düzenlemeler, meclis çalışmaları gibi kritik başlıklar masada olacak.

SON GÖRÜŞME 29 ARALIK'TA GERÇEKLEŞMİŞTİ
Görüşmede ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile son olarak 29 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA