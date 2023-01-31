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Son dakika: DEAŞ ve El Nusra gibi dini istismar eden terör örgütlerine operasyon! 9 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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Son dakika: DEAŞ ve El Nusra gibi dini istismar eden terör örgütlerine operasyon! 9 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, DEAŞ ve El Nusra gibi dini istismar eden terör örgütlerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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