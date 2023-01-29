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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amasya'daki "Aziz milletim sıra sende" mitinginde 6'lı masaya tepki! Sayın Erdoğan'dan bu kadar mı korkuyorsunuz?

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Giriş Tarihi: 29.01.2023 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den Amasya’daki Aziz milletim sıra sende mitinginde 6’lı masaya tepki! Sayın Erdoğan’dan bu kadar mı korkuyorsunuz?

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasra'nın Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen "Aziz milletim sıra sende" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki yalanlarına tepki gösteren Bahçeli, "Kimler akıl veriyor, metinlerini kimler hazırlıyor, Sayın Erdoğan'dan bu kadar mı korkuyorlar?" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır ziyaretini de hedef alan Bahçeli, "PKK'ya yeşil ışık yakmıştır" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine yönelik Eylül 2022'de "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı miting programına start vermişti.

MHP lideri, Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Konya, Manisa, Elazığ, Samsun ve Mersin olmak üzere her biri çevresindeki beş ilden parti teşkilatları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen 9 miting düzenledi. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ifade edilmesinin ardından MHP, kampanyasını, Bahçeli'nin seçimde kullanacakları ana slogan olarak açıkladığı "Aziz milletim sıra sende" temasıyla sürdürme kararı aldı.

İşe Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir. Bu yüzden diyorum ki; aziz milletim sıra sende. Sayın Amasyalılar sıra sizde. Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'taki seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Amasya iliklerine kadar Türk'tür.

"HAİNLERE KARŞI AYNI HİZADAYIZ"

Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır.

Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.

"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİK SERGİLENMEKTEDİR"

Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir.

İtibar cellatları devreye girmektedir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. İstiklal iredesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir."

Kızılelma ülküsünü, İHA'lkarı görünce ödleri patlıyor. Muhalefete siyasi şok geçirmektedir.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.

KUR'AN-I KERİM'E SALDIRILAR

Ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz.

ZİLLET İTTİFAKI DARMADAĞINDIR

6'lı masadaki rekabet iradelerine haciz koymuştur.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK TEPKİSİ

6'lı masanın ortak açıklamasında Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. 6'lı ganyana bu aklı kim vermiş, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meşrudur. Karşı çıkanlar milli irade dolandırıcılarıdır. Bizim adayımız Erdoğan'dır.

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