Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amasya'daki "Aziz milletim sıra sende" mitinginde 6'lı masaya tepki! Sayın Erdoğan'dan bu kadar mı korkuyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine yönelik Eylül 2022'de "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı miting programına start vermişti.

MHP lideri, Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Konya, Manisa, Elazığ, Samsun ve Mersin olmak üzere her biri çevresindeki beş ilden parti teşkilatları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen 9 miting düzenledi. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ifade edilmesinin ardından MHP, kampanyasını, Bahçeli'nin seçimde kullanacakları ana slogan olarak açıkladığı "Aziz milletim sıra sende" temasıyla sürdürme kararı aldı.

İşe Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir. Bu yüzden diyorum ki; aziz milletim sıra sende. Sayın Amasyalılar sıra sizde. Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'taki seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.

Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Amasya iliklerine kadar Türk'tür.