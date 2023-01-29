Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Amasya'daki "Aziz milletim sıra sende" mitinginde 6'lı masaya tepki! Sayın Erdoğan'dan bu kadar mı korkuyorsunuz?
Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasra'nın Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen "Aziz milletim sıra sende" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin Başkan Erdoğan'ın adaylığı hakkındaki yalanlarına tepki gösteren Bahçeli, "Kimler akıl veriyor, metinlerini kimler hazırlıyor, Sayın Erdoğan'dan bu kadar mı korkuyorlar?" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır ziyaretini de hedef alan Bahçeli, "PKK'ya yeşil ışık yakmıştır" şeklinde konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023 seçimlerine yönelik Eylül 2022'de "2023'e Doğru Aday Belli Karar Net" temalı miting programına start vermişti.
MHP lideri, Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Konya, Manisa, Elazığ, Samsun ve Mersin olmak üzere her biri çevresindeki beş ilden parti teşkilatları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen 9 miting düzenledi. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak ifade edilmesinin ardından MHP, kampanyasını, Bahçeli'nin seçimde kullanacakları ana slogan olarak açıkladığı "Aziz milletim sıra sende" temasıyla sürdürme kararı aldı.
İşe Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;
Önümüzdeki seçimler Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecektir. Bu yüzden diyorum ki; aziz milletim sıra sende. Sayın Amasyalılar sıra sizde. Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. 14 Mayıs'taki seçimler, Türkiye'nin gelecek ümitlerini tazeleyecektir.
Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde de 12 Haziran 1919 Perşembe günü Amasya'ya intikal etmiştir. Amasya milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Amasya iliklerine kadar Türk'tür.
"HAİNLERE KARŞI AYNI HİZADAYIZ"
Husumet cephesinde toplaşanlar ülkemize bir kez daha ölümü gösterip, sıtmaya razı etmenin peşine düşmüştür. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar vardı, bugün de karşımızdadır.
Meçhul bir istikametin kulvarına sürüklenme niyetinde değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hainlere karşı aynı hizadayız. Biriz, diriyiz, hep birlikte Türk milletiyiz.
"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİK SERGİLENMEKTEDİR"
Türkiye içeriden ve dışarıdan yaylım ateşine tutulmuştur. Cumhurbaşkanlığı sisteminin karalanması için her türlü çirkeflik sergilenmektedir.
İtibar cellatları devreye girmektedir. Müfteriler korosu fazla mesai yapmaktadır. İstiklal iredesi aynısıyla MHP ve Cumhur İttifakı'nın mert ve soylu siyasetine emanettir. Bu emanet çiğnenmeyecektir."
Kızılelma ülküsünü, İHA'lkarı görünce ödleri patlıyor. Muhalefete siyasi şok geçirmektedir.
6'LI MASAYA SERT TEPKİ
Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. Bölücülerle, teröristlerle aynı gemidedir. İP Başkanı PKK'ya yeşil ışık yakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz.
KUR'AN-I KERİM'E SALDIRILAR
Ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz.
ZİLLET İTTİFAKI DARMADAĞINDIR
6'lı masadaki rekabet iradelerine haciz koymuştur.
KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK TEPKİSİ
6'lı masanın ortak açıklamasında Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığına vesayetçi anlayışla karşı çıkılmıştır. 6'lı ganyana bu aklı kim vermiş, hangi ülkenin büyükelçiliğinde kaleme alınmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı meşrudur. Karşı çıkanlar milli irade dolandırıcılarıdır. Bizim adayımız Erdoğan'dır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı? 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Açıklama geldi...
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri yattı mı? Ocak - Şubat ayı mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak 2023?
- HAC Kayıtları için SON GÜNLER! 2023 Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? e-Devlet Başvuru Ekranı
- DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? Dikey Geçiş Sınavı 2023 sınav takvimi açıklandı mı?
- Vergi borçları ne zaman silinecek 2023? Vergi borçları silindi mi, hangi borçlara af geliyor?
- 30 Ocak kar tatili olan iller: 30 Ocak okullar tatil olacak mı? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Erzurum, Malatya, Elazığ Valilik açıklamaları...
- EYT'de KÜME kapsamı genişledi! 8 Eylül 1999 sonrası için AVANTAJ! 3600, 5000 ve 7200 prim fırsatı! Askerlik, staj sonrası ve doğum borçlanması...
- 2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek? 2023 Emekli intibak zammı son dakika çıkacak mı?
- Ocak ayı enflasyon oranları açıklandı mı 2023? TEFE - TÜFE Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır?
- 5-10 bin TL üzeri maaş alanlar dikkat! Start verildi, yarış kızıştı! 15.000 TL'ye kadar çıkabilir! SSK, Bağ-Kur ve EYT'li...
- Ehliyet affı 2023 Meclis'e ne zaman gelecek? Ehliyet affı son dakika açıklaması geldi mi? Alkollü araç kullanımı, hız aşımı...
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır 2023? AÖF sınav sonuçları ayın kaçında açıklanacak?