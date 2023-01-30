Uzaya gidecek ilk Türk için tarih belli oldu! O ismi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak

Biri asil biri yedek iki adayın isimlerinin şubat ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacağını belirten Yıldırım, "Hem Türkiye Uzay Ajansı'ndan bir ekip hem de bu işi beraber götürdüğümüz Amerikalı bir firmanın gönderdiği başastronot ve uzmanlarıyla beraber çalışıldı, jüriler oluşturuldu, çok farklı testler yapıldı.