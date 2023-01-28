Selçuk Bayraktar "Türkiye Yüzyılı" programında konuştu: Kızılelma muharebe tarihinde devrim yapacak

'PRENSİPLER VE MEVCUT KONJONKTÜR UYARINCA EN DOĞRU TERCİHİ YAPTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna ile Türkiye arasındaki savunma sanayisindeki ilişkilerin devam etmesi kararında nasıl bir yol izlendiğiyle ilgili sorulan soru üzerine Ukrayna ile çalışmaya 2016 yılında başladıklarını söyleyen Bayraktar sözlerine şöyle devam etti:

"Tam tarihini hatırlamamakla birlikte sanırım 2019'da teslimatlara başladık. Dünyada SİHA geliştirilen çok az sayıda ülke var ve Bayraktar'da onlardan bir tanesi. Teslimatlara başladıktan sonra savaş çıktı. Ukrayna Rusya'yı işgal etmedi, Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Açıkçası bunun hukuki ve insani açıdan baktığımızda meşru olduğunu değerlendirmiyoruz. Bizim taahhütlerimiz var ve savaş çıkmış ama imzalar atılmış. Bir taraf çok daha güçlü, siz vermeyeceğim dediğinizde bir kere taahhütünü yerine getirmeyerek taraf tutmuş oluyorsunuz. Bizim açımızdan bakacak olursak, bu kadar yol arkadaşlığı yapmışsın, müessese ve şahsi olarak baktığınızda kaypaklık yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bizler için bedeli ne olursa olsun dosdoğru durmak, mücadelenin kendisi açısından da en doğru tutum olacağından burada prensipler ve mevcut konjonktür uyarınca en doğru tercihi yaptığımızı düşünüyorum. Bunun dışında bir şey yapacak olsaydık açıkçası ahlaki bir seçim olmayacaktı."