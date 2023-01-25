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Başkan Erdoğan Paris'teki Türk vatandaşlara telefonla seslendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Başkan Erdoğan Paris’teki Türk vatandaşlara telefonla seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te Türk vatandaşlarına telefonda seslenerek, Fransa'da yaşayan Türklerin, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimlerinde önemli bir sonuca vesile olacağını belirtti.

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