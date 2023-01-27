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FETÖ'nün güncel yapılanmasının masrafları Makedonya ve Romanya'daki FETÖ'cülerden

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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FETÖ’nün güncel yapılanmasının masrafları Makedonya ve Romanya’daki FETÖ’cülerden

FETÖ'nün Güncel Yapılanması’na yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonun detayları ortaya çıktı. Soruşturma “Etkin Pişmanlık” hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren FETÖ itirafçısı B.Ç.’nin anlattıkları üzerine açıldı. İtiraflar incelendi. Yapılan detaylı tespitlerin ardından İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dokuz kişi tutuklandı. 16 kişi “Adli Kontrol” kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 15 kişi ise yasal işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. FETÖ'cülerin Signal isimli uygulama ile haberleştikleri ve masrafların Makendoya ve Romanya'daki FETÖ'cüler tarafından karşılandığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün Güncel Yapılanması'na düzenlenen operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı. Büyükşehirleri sözde "Eyalet" olarak nitelendirip yapılandıkları yerlere "İl" diyen şüphelilerin Gebze ve Kadıköy başta olmak üzere bazı ilçeleri oluşturdukları şemalarda "İl" olarak nitelendirdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin söz konusu yerlerde eğitim, sosyal medya, iktisadi bilimler, hukuk ve erkek ile kadınlar için ayrı ayrı kişileri "Mesul" olarak görevlendirdikleri tespit edildi. FETÖ'nün "Güncel Yapılanması" içerisinde kendilerini deşifre etmeyen ve "Vifak" olarak adlandırılan kişilerin, öğrencilerin bağlılığını sağlamak için faaliyetler yürüttükleri saptandı.

TELEFON HATLARI YUNANİSTAN'DAN…

"Gaybubet" adı verilen örgüt evlerinin masraflarının Romanya ve Moldova'daki bazı örgüt üyeleri tarafından karşılandığı ve FETÖ Üyeleri arasında haberleşmenin "Signal" isimli bir sosyal medya uygulamasıyla sağlandığı belirlendi. FETÖ Üyeleri'nin Yunanistan'dan satın alınan telefon hatları üzerinden uygulamayı telefonlarına yükledikleri ve paraların ise "Sanal Para" yoluyla gönderildiği belirlendi.

İddialara göre; FETÖ'nün "Katalog Evlilik" yönetimini de sanal uygulama üzerinden sürdürdüğü belirlendi. FETÖ Üyeleri'nin telefonlarına yükledikleri bir uygulama üzerinden kendi fiziksel özelliklerini yazarak eş aradıkları ve örgütün içerisinde sözde sorumlu düzeyde olan kişilerin "Bu arkadaşımız deşifre olmadı. Sistem değişirse çok önemli yerlere gelebilir" şeklinde yönlendirmelerde bulunduğu da tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 17 bin 140 dolar, 128 bin lira, 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bin 550 euro ele geçirilmişti.

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