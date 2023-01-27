FETÖ’nün güncel yapılanmasının masrafları Makedonya ve Romanya’daki FETÖ’cülerden

İddialara göre; FETÖ'nün "Katalog Evlilik" yönetimini de sanal uygulama üzerinden sürdürdüğü belirlendi. FETÖ Üyeleri'nin telefonlarına yükledikleri bir uygulama üzerinden kendi fiziksel özelliklerini yazarak eş aradıkları ve örgütün içerisinde sözde sorumlu düzeyde olan kişilerin "Bu arkadaşımız deşifre olmadı. Sistem değişirse çok önemli yerlere gelebilir" şeklinde yönlendirmelerde bulunduğu da tespit edildi.