27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan'ın adaylık engeli var mı? AK Parti’den 6’lı masaya tepki: Bayatlamış taktikleri bırakın

Başkan Erdoğan'ın adaylık engeli var mı? AK Parti’den 6’lı masaya tepki: Bayatlamış taktikleri bırakın

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.01.2023 09:23
Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağına ilişkin altılı masanın açıklamasına AK Parti'den tepki geldi. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’den 6’lı masaya tepki
AK Parti’den 6’lı masaya tepki
Kanlı baskına Türkiye’den sert tepki
Kanlı baskına Türkiye’den sert tepki
İlahi emirlerden biri: Şükür!
İlahi emirlerden biri: Şükür!
Skandal trol Tuncay Özkan’ın adamı!
Skandal trol Tuncay Özkan’ın adamı!
İşte PKK petrolünü satan terörist!
İşte PKK petrolünü satan terörist!
İşte FETÖ’nün din bozguncusu!
İşte FETÖ'nün din bozguncusu!
İYİ Partili Çıray’dan 6’lı masada yeni kriz sinyali
İYİ Partili Çıray'dan 6'lı masada yeni kriz sinyali
İYİ Partili Çıray’dan 6’lı masada yeni kriz sinyali
İYİ Partili Çıray'dan 6'lı masada yeni kriz sinyali
Pendik’te korkutan fabrika yangını
Pendik'te korkutan fabrika yangını
Yıldırım, Babacan’a sert daldı
Yıldırım, Babacan’a sert daldı
Akşener’in Bay Kemal’i bitirme planı bildiride!
Akşener'in Bay Kemal'i bitirme planı bildiride!
Altılı masa yine aday ismi açıklamadı
Altılı masa yine aday ismi açıklamadı
Daha Fazla Video Göster