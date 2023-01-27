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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

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