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Muharrem İnce'den altılı masaya "7 Kocalı Hürmüz" benzetmesi: "İnsanları kandırıyorlar"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Muharrem İnce’den altılı masaya 7 Kocalı Hürmüz benzetmesi: İnsanları kandırıyorlar

6'lı masada yaşanan adaylık krizi her geçen gün derinleşirken son dönemde Davutoğlu ve Babacan'dan gelen çıkışlar gündem oldu. Ahmet Davutoğlu açıklamalarıyla adeta "Kukla Cumhurbaşkanı" tanımını yaparken "Eğer bizi dinlemezse kriz çıkar yeniden seçime gideriz" sözleriyle krizi daha da alevlendirdi. Bu gelişmeler sonrası açıklamalarda bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yaptığı açıklamada "Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?" ifadelerini kullandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı HDP'nin de dışarıdan destek verdiği muhalefet masasının onuncu toplantısı 5 Ocak'ta gerçekleştirildi.

10 SAATE YAKIN KONUŞTULAR ADAY ÇIKARAMADILAR

Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan ikinci tur kapsamındaki onuncu toplantısı yaklaşık 9,5 saat sürdü.

Toplantının ardından altı genel başkanın imzasıyla yayınlanan metinde henüz aday konuşulmadığı itirafı, "Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik" ifadeleriyle yapıldı.

AHMET DAVUTOĞLU SİSTEMİ DEĞİL "SİSTEMSİZLİĞİ" ANLATTI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 5 Ocak'ta yapılan toplantının ardından ilk olarak 6 Ocak'ta CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katıldı.

Ahmet Davutoğlu masanın aslında kriz vaadettiğini itiraf etti.

Ahmet Davutoğlu, Halk TV sunucu İsmail Küçükkaya'nın "Altı liderden birisi cumhurbaşkanı adayı olursa beş lider başkan yardımcısı olacak mı?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. "

"CUMHURBAŞKANI ATAMA YAPMAK İSTERSE BİZ MÜDAHALE EDECEĞİZ"

Davutoğlu şu cümlelerle seçilecek adayın bir kukla olacağını da itiraf etti;

"Diyelim süreç başladı bir konu ile karşılaştık. Cumhurbaşkanının farklı bir düşüncesi var bizim farklı bir düşüncemiz var. Cumhurbaşkanı diyecek ki 'Ben kararımı uygulayacağım' Biz çıkarıp diyeceğiz ki; Bak usulü koymuşuz karar şöyle alınacak. Cumhurbaşkanı önemli bir kuruma atama yapacak diyeceğiz ki 'yok' kim nedir bu önemli kurum? Ortak atama yapılacak hepimizin imzası olacak. Baştan konuşmuştuk Cumhurbaşkanı olarak senin yetkin olabilir ama bizim kuralımız bu"

MUHARREM İNCE 6'LIYI BOMBALADI

CHP'de ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de 6'lı masayı eleştirdi. Sistemin işlemeyeceğine dikkat çeken Muharrem İnce "7 Kocalı Hürmüz arıyorlar" ifadeleriyle 6'lı masayı vurdu.

Bir YouTube programına katılan Muharrem İnce insanları kandırdıklarını belirterek şunları söyledi;

"Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?

İNSANLARI KANDIRIYORLAR

6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım. Böyle mi yönetecekler. Bunlar anayasayı 1 kez bile okumadılar mı? Yardımcısından emir alan bir cumhurbaşkanı olacak. İnsanları kandırıyorlar. Millete diyorlar ki güvenin buna… Millet %50+1 oy verecek, seçilecek. Ama genel başkanlar ona güvenmeyecek, bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Böyle bir yapı olabilir mi? Bu yapıdan başarı çıkar mı ?

Atıyorum Karayollarına birisi atanacak bir tanesi kabul etmedi ne olacak? O zaman kriz çıkarmış yeniden seçime giderlermiş. Bugün Babacan yine bir şeyler söylemiş… O da ilginç şeyler söylüyor. Türklüğü kaldırıyor. İlk 4 maddeyi tartışıyor. Her gün bir şey sallıyor yani."

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