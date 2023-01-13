Muharrem İnce'den altılı masaya "7 Kocalı Hürmüz" benzetmesi: "İnsanları kandırıyorlar"

MUHARREM İNCE 6'LIYI BOMBALADI

CHP'de ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce de 6'lı masayı eleştirdi. Sistemin işlemeyeceğine dikkat çeken Muharrem İnce "7 Kocalı Hürmüz arıyorlar" ifadeleriyle 6'lı masayı vurdu.

Bir YouTube programına katılan Muharrem İnce insanları kandırdıklarını belirterek şunları söyledi;

"Nasıl yönetecekler Türkiye'yi… 6 bir de cumhurbaşkanı bulacaklar 7! Tam 7 Kocalı Hürmüz olacak. Biden Cumhurbaşkanını arayacak saat farkından dolayı biri uykuda olacak biri uçakta olacak böyle mi yönetecekler?

İNSANLARI KANDIRIYORLAR

6 kişiye imza attırmak için en az 6 saat lazım. Böyle mi yönetecekler. Bunlar anayasayı 1 kez bile okumadılar mı? Yardımcısından emir alan bir cumhurbaşkanı olacak. İnsanları kandırıyorlar. Millete diyorlar ki güvenin buna… Millet %50+1 oy verecek, seçilecek. Ama genel başkanlar ona güvenmeyecek, bizim imzamız olmadan hiçbir şey yapamazsın diyorlar. Böyle bir yapı olabilir mi? Bu yapıdan başarı çıkar mı ?

Atıyorum Karayollarına birisi atanacak bir tanesi kabul etmedi ne olacak? O zaman kriz çıkarmış yeniden seçime giderlermiş. Bugün Babacan yine bir şeyler söylemiş… O da ilginç şeyler söylüyor. Türklüğü kaldırıyor. İlk 4 maddeyi tartışıyor. Her gün bir şey sallıyor yani."