CHP’li belediyeden Muharrem İnce’ye engel: Konuşmasını sokakta yaptı

Parti otobüsünden yaklaşık 200 üniversite öğrencisine hitap eden İnce, "Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nin salonunda konuşalım dedik. Dün gece yememişler içmemişler işletmeciye, 'Siyasi faaliyet yapamazsın' demişler. Niye biliyor musunuz? Bundan 2-3 ay önce burada bir gençlik toplantısı yaptılar. Salonda hiç genç yoktu. Bana gençlerin geleceğini bildikleri için böyle karar aldılar. Bu yüzden sizlerle dışarıda buluştuk" dedi.