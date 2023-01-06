Muharrem İnce'den 6'lı masanın "siyaset mühendisliğine" ağır sözler: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

Muhalefet de ortak aklı yitirmiş. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur."

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