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Muharrem İnce'den 6'lı masanın "siyaset mühendisliğine" ağır sözler: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

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Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Muharrem İnce’den 6’lı masanın siyaset mühendisliğine ağır sözler: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefeti eleştirerek, “Davutoğlu’nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, ‘Şuraya kimi müdür yapalım?’ diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya geldi.

Burada açıklamalarda bulunan İnce, muhalefeti eleştirerek, "6'lı masada da bayrak indirenler var. Türklüğü kaldıranlar var.

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"Davutoğlu'nu izliyorum, imza atacakmış cumhurbaşkanı. Böyle cumhurbaşkanı olur mu? Kendilerine sekreter arıyorlar. Yüzde 50+1 ile seçilecek adam, yüzde 1 alan genel başkana soracak, 'Şuraya kimi müdür yapalım?' diye. Bunlar kafalarını peynir ekmekle yediler.

Muhalefet de ortak aklı yitirmiş. 2018 yılında İYİ Parti bugünkü konumuna göre daha güçlü konumdaydı, CHP'ye muhtaçtı o zaman. Sayın Kılıçdaroğlu, 'O zaman biz sana 15 milletvekili veririz. Ama sen de Muharrem İnce'yi destekle' demedi. Şimdi kendi için ortak birlik istiyor. Acaba 2018 yılında kazanmak mı istemiyordu? Acaba Muharrem İnce kaybetsin diye mi planı vardı. Türkiye'yi bu badireden kurtaracağız. Siyasi deneyimiz buna yeterlidir. 6 tane genel başkanın sekretaryasını mı yapacak cumhurbaşkanı? Bu komediden öte bir durumdur."

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