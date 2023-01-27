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Denetimleri tamamlandı! Ukrayna'dan Afganistan'a 5'inci gemi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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Denetimleri tamamlandı! Ukrayna’dan Afganistan’a 5’inci gemi

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından Afganistan'a tahıl götüren 5'inci geminin İstanbul'daki denetimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin girişimleri sonucu oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan Tahıl Koridoru'ndan Afganistan'a ulaştırılmak üzere buğday taşıyan gemi 15 Ocak'ta hareket etti.

Dünya Gıda Programı'nın (WFP) insani yardımları kapsamında Ukrayna'nın Chornomorsk limanından hareket eden ve yaklaşık 16 bin ton buğday taşıyan gemi İstanbul Zeytinburnu açıklarında Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) tarafından denetlendi.

Tahıl ürünlerinin güvenli transferi için oluşturulan MKM tarafından denetimi tamamlanan M/V ANHTEİA isimli Malta bandıralı gemi işlemlerin ardından yola çıktı.

UKRAYNA LİMANLARINDAN 18 MİLYON TONDAN FAZLA TAHIL ÜRÜNÜ SEVK EDİLDİ

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz'da imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" sonrası bugüne kadar Ukrayna limanlarından 674 gemi ile 18 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi.

Varılan mutabakat ile hem Ukrayna limanlarında tahıl yüklü olarak bekleyen gemilerin limanlardan emniyetli olarak çıkışı sağlandı hem de İstanbul'da kontrolü yapılan gemilerin Ukrayna limanlarına giderek tahıl sevkiyatı yapmasının önü açıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "tahılda öncelik fakir ülkeler olacak" ifadeleriyle çağrıda bulunması üzerine az gelişmiş ülkelere giden tahıl miktarının artırılması sağlandı.

Bu kapsamda tahıl krizinin yıkıcı sonuçlarından en çok etkilenen Yemen, Afganistan, Etiyopya, Somali ve Cibuti başta olmak üzere Afrika ve Asya'daki birçok ihtiyaç sahibi ülkeye gıda ulaştırılmış oldu.

MKM faaliyetleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde BM ve ilgili tarafların katılımı ile koordineli olarak sürdürülüyor ve küresel gıda krizinin çözümüne katkı sağlamaya devam ediyor.

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