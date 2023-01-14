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Tahıl Koridoru'nda kaç ton yük taşındı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Tahıl Koridoru’nda kaç ton yük taşındı? Milli Savunma Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’nca, Ukrayna limanlarından bugüne kadar 643 gemi ile 17 milyon 254 bin tondan fazla tahıl taşındığı açıklandı.

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