Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tahıl koridoru açıklaması! Ne kadar yük taşındı?

585 gemiden 200'ünün Türk bayraklı, sahipli veya işletenli olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "585 geminin 171'i yüklerini Türkiye limanlarına getirdi. Ülkemiz limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yük ise 2 milyon 247 bin 564 ton oldu. Yani, toplam yükün yüzde 15'i ülkemize geldi. Yüklerin yüzde 12'si Afrika'ya, yüzde 29'u Asya'ya, yüzde 44'ü Avrupa'ya taşındı. En fazla yük 2 milyon 891 bin 117 ton ile İspanya'ya taşındı. İspanya'yı; 2 milyon 247 bin 564 ton ile Türkiye, 2 milyon 162 bin 210 ton ile Çin takip etti" ifadelerini kullandı.