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İstanbul'da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide'ye operasyon: 10 zanlı yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023
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İstanbul’da DEAŞ, HTŞ ve El Kaide’ye operasyon: 10 zanlı yakalandı

İstanbul’da El Kaide, HTŞ ve DEAŞ gibi radikal terör örgütlerine yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

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