Son dakika: EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin pazartesi günü Meclis'e geleceğini belirterek, "Saat 11'de neleri kapsama aldığını açıklayacağız" dedi.
Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.
EYT DÜZENLEMESİ İÇİN İMZALARIN ÇOĞUNLUĞU ATILDI
EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. EYT düzenlemesi EYT kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Detaylar Pazartesi günü saat 11:00'de belli olacak.
EYT yasası kabulü ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlar prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar kademe kademe emeklilik hakkı elde edecek.
EYT'DE SON VİRAJA GELİNDİ
Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı ve imzaların büyük çoğunluğu atıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.
EYT düzenlemsi için her an ikinci aşamaya geçilebilir. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.
AK PARTİ GRUBU'NDA ÖNCELİKLİ GÜNDEM EYT DÜZENLEMESİ
5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı.
Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.
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