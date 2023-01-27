Son dakika: EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu

Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN İMZALARIN ÇOĞUNLUĞU ATILDI

EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. EYT düzenlemesi EYT kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Detaylar Pazartesi günü saat 11:00'de belli olacak.