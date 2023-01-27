27 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Son dakika: EYT'nin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
ABONE OL
Son dakika: EYT’nin Meclis’e geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'nin pazartesi günü Meclis'e geleceğini belirterek, "Saat 11'de neleri kapsama aldığını açıklayacağız" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de basın mensuplarının EYT'ye ilişkin yasa teklifine yönelik sorusuna, "İnşallah pazartesi günü EYT ile ilgili teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sunacağız.

Bu konuda pazartesi günü saat 11.00'de bir basın açıklamasıyla da EYT düzenlemesinin neleri ihtiva ettiğini, nasıl bir kapsam içerisinde olduğunu kamuoyuna duyuracağız" yanıtını verdi.

EYT’de tarih ve saat belli oldu EYT’DE TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

EYT DÜZENLEMESİ İÇİN İMZALARIN ÇOĞUNLUĞU ATILDI

EYT yasası için kanun teklifi Meclis'e geldi ve AK Parti grubunda imzaların büyük çoğunluğu atıldı. EYT düzenlemesi EYT kanun teklifi Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Detaylar Pazartesi günü saat 11:00'de belli olacak.

EYT yasası kabulü ile 1999 öncesi sigorta girişi olanlar prim günü ve sigortalılık süresini tamamlayan vatandaşlar kademe kademe emeklilik hakkı elde edecek.

EYT'DE SON VİRAJA GELİNDİ

Teknik taslak Meclis'te kanun teklifi haline getirildi ve milletvekilleri için imzaya açıldı ve imzaların büyük çoğunluğu atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati AK Parti milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptı ve bütçe konusunda bir sorun olmadığını ifade etti.

EYT düzenlemsi için her an ikinci aşamaya geçilebilir. EYT kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunalacak ve sonrasında Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

AK PARTİ GRUBU'NDA ÖNCELİKLİ GÜNDEM EYT DÜZENLEMESİ

5,3 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası sözleşmeliye kadro ve EYT düzenlemesi öncelik gündem halini aldı.

Sözleşmeli memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamladı. Sıra EYT yasasına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kökten çözüm' talimatı sonrası AK Parti milletvekilleri ilgili Bakanlıklarla beraber hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor.

EYT ilk maaş ne zaman yatacak 2023? EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK 2023?
EYT’de son viraj! Milyonlarca vatandaşı uyardı! EYT'DE SON VİRAJ! MİLYONLARCA VATANDAŞI UYARDI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA