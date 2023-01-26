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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Regaip Kandili mesajı

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Regaip Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görseline yer verdiği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan'a yaklaştığımızın müjdecisi olan mübarek üç aylar ile bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaib'in milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun…"

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