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Zehir tacirlerine geçit yok: Kaçtılar çalıların arasına sakladılar ama kurtulamadılar

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Zehir tacirlerine geçit yok: Kaçtılar çalıların arasına sakladılar ama kurtulamadılar

Anadolu Otoyolu'nda kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk bulundu. Kocaeli l Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, operasyona ilişkin paylaşımında, "Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar." ifadelerini kullandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

"DUR" İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TİPOĞLU: "KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM"

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam... Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar. Uyuşturucu taşıyan aracı takibe alıp yakalayan arkadaşlarımız, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirdi. Elinize sağlık, ayağınıza taş değmesin." ifadelerine yer verdi.

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