Zehir tacirlerine geçit yok: Kaçtılar çalıların arasına sakladılar ama kurtulamadılar

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TİPOĞLU: "KÖKÜNÜ KURUTANA KADAR DEVAM"

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam... Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar. Uyuşturucu taşıyan aracı takibe alıp yakalayan arkadaşlarımız, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirdi. Elinize sağlık, ayağınıza taş değmesin." ifadelerine yer verdi.