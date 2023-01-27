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Akşener-İmamoğlu ittifakının Bay Kemal'i bitirme planı! Masanın son açıklamasında 'halkın tercihi' vurgusu

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Giriş: 27.01.2023 00:18
Bugün 11'inci kez bir araya gelen ve adaylık konusunda bir kez daha somut bir adım atamayan 6'lı masada, yeni bir kriz patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto eden ve Ekrem İmamoğlu'na yeşil ışık yakan Meral Akşener, "adayı anketlerle belirleyelim" çıkışında bulunmuştu. 6'lı masanın 9 saat süren toplantı sonrası paylaştığı yazılı duyurudaki 'halkın tercihleri' ifadesi tüm dikkatleri üzerine topladı. Masaya getirilen anket kartı, "İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığını önüne çektiği set" olarak yorumlandı.
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