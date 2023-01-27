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Pendik'te korkutan fabrika yangını: Alevler geceyi aydınlattı

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Giriş Tarihi: 27.01.2023 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
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Pendik’te korkutan fabrika yangını: Alevler geceyi aydınlattı

İstanbul Pendik'te cam ve plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Pendik'te Ramazanoğlu Mahallesi, Kaynarca Caddesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre cam ve plastik üretilen bir fabrikanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Pendik’te korkutan fabrika yangını PENDİK'TE KORKUTAN FABRİKA YANGINI

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