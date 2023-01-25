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Yargıtay üyesi Talip Bakır YSK üyeliğine seçildi! Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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Yargıtay üyesi Talip Bakır YSK üyeliğine seçildi! Başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?

Yüksek Seçim Kurulunun Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin belirlenmesi için yapılan seçimlerin 17'nci turunda salt çoğunluğu sağlayan Yargıtay 10. Hukuk Dairesi üyesi Talip Bakır, YSK üyeliğine seçildi. Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

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