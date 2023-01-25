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İstanbul'da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.01.2023
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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütte sorumlu düzeyde olan, emniyet ve TSK yapılanmasında hücre sorumluluğunda faaliyet gösteren aralarında aktif kamu görevlilerinin de olduğu 10 şüpheli yakalandı.

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