Yeni Konut Finansman Programı kanun teklifi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
Kanun teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısının maliyetinin bu yıl 2,75 milyar lira; 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacağı öngörülüyor. Peki, Programdan yararlanmak isteyenler için şartlar neler? Yeni Konut Finansman Programı'nın kredi ve faiz oranı ne kadar? Cumhurbaşkanı'nın faiz oranı/kar payı, vade, finansman tutarında yetkisi ne? Alınan konut kaç sene satılamayacak? İkamet şartları ne? AYRINTILAR HABERİMİZDE...
TBMM Genel Kurulunda Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi.
Teklifle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin konut finans ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla bankalar tarafından sağlanan konut finansmanı taksitlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek bir kamu bankası aracılığıyla 5411 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren bankalara nakit kaynak aktarılır.
Nakit kaynak aktarımı için Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde mevcut ya da yeni açılacak tertiplere ödenek eklemeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkilidir.
Bir madde kapsamında bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.
Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar için finansman sağlanacak.
Gerçek kişi ilk üç yıl finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konacak ve kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılır.
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
HAZİNE KATKISININ MALİYETİNİ NE KADAR?
Milyonların merakla bekledii teklifinin etki analizine göre, 50 bin konut için Hazine katkısının maliyetinin bu yıl 2,75 milyar lira; 2023, 2024 ve 2025 yılları için toplam 18 milyar 220 milyon lira olacağı öngörülüyor.
GERİ ÖDEMESİZ KATKI
Vatandaşların kullanacakları konut finansmanlarında, ilk 3 yıl boyunca gelirlerinin belirli bir düzeyinde taksit ödemesi yapabilmelerini sağlamak adına Hazine tarafından geri ödeme koşuluyla ve yüklenici tarafından geri ödemesiz katkı sunulacak.
CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİ
Düzenlemeyle program kapsamında faiz oranı/kar payı, vade, finansman tutarı, hane gelirine ilişkin sınırlamalar gibi özelliklerin belirlenebilmesi için Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
Program kapsamında uygun koşullarda sağlanacak finansman için Hazine tarafından uygun finansman enstrümanlarıyla kaynak sağlanması planlanıyor.
KREDİ VE FAİZ ORANI NE KADAR?
Program çerçevesinde ilk aşamada 2 milyon liraya kadar 0,69; 2 milyon lira ile 4 milyon lira arası için 0,79; 4 milyon lira ile 5 milyon lira arasındaki krediler için 0,99 faiz oranı/kar payı ile finansman kullandırılması öngörülüyor.
Program kapsamında bu yıl 100 bin konut için finansman kullanılacağı varsayıldığında ve bu konutların yaklaşık yarısının bankalar tarafından esnek ödeme planı ile sunulacağı öngörüldüğünde, 50 bin konut için kullanılacak finansman için Hazine katkısı sağlanması tahmin ediliyor.
İlk 3 yıl için Hazine katkısı projeksiyonuna göre, 2023 yılı için Hazine katkısının toplam maliyetinin 2,75 milyar lira olması bekleniyor. 100 bin konutun tamamı için Hazine katkısı alınması durumunda ise bu tutar en fazla 2 katına çıkabilecek.
KAMPANYANIN DETAYLARI
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakanlığın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasıyla, 81 ilde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli ilk evini alacak vatandaşların piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısıyla konut sahibi olması hedefleniyor.
Projeden yararlanma hakkı 16 Ocak başladı.
ALINAN KONUT 5 YIL SATILAMAYACAK
Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor.
Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.
Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek. Konut almak isteyenler bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.
PROJENİN 250 SEKTÖRDE ÇARKLARI HIZLANDIRMASI BEKLENİYOR
Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı şirketlerin projeleri, 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.
Evler sıfır ve sosyal donatı alanları öncelikli, Deprem Yönetmeliği'ne uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar olacak. Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.
Projeyle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 sektörün çarklarının hızlanması, şehirlerin ekonomilerinin güçlenmesi ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
FİYAT ARTIŞINA KARŞI DENETLEME KOMİSYONU KURULACAK
Haksız fiyat artışlarına karşı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, değerleme kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan bir denetleme komisyonu kurulacak.
Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak, firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak.
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