Yeni Konut Finansman Programı kanun teklifi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı

Bir madde kapsamında bir takvim yılı içerisinde bankalarca sağlanacak konut finansmanının toplam anapara tutarı 220 milyar TL'yi aşamayacak.



Daha önce satılmamış ve yüklenici firma mülkiyetinde olan konutlar için finansman sağlanacak.

Gerçek kişi ilk üç yıl finansman taksit tutarının hane gelirinin yüzde 30'unu aşan kısmı kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek konacak ve kamu bankasının talebi üzerine katkı aktarılır.

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.