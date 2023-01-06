Eski CHP'li Mehmet Sevigen yüklü miktarda döviz alan lideri açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıklamıştı. "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" diyen Sevigen, Altılı Masa'dan ses çıkmayınca o ismi açıkladı. Sevigen, yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu.
Eski Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, muhalefetin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde Altılı masanın liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını açıklamıştı.
"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"
Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini söyleyen Sevigen, "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" demişti.
KORUMA MÜDÜRÜNE DÖVİZ TALİMATI
Sözünü ettiği olayın 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Sevigen, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor. O genel başkan kim?"
SEVİGEN O İSMİ AÇIKLADI: "DÖVİZİ ALAN KEMAL KILIÇDAROĞLU"
Takvim.com.tr'den Gazeteci Ahmet Zeren'e konuşan Mehmet Sevigen, yüklü miktarda döviz alan liderin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade etti.
CHP'NİN '128 MİLYAR DOLAR' YALANI
CHP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığını iddia etmişti.
Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en büyük iftiralarından biri olan "128 milyar dolar nerede" yaygarasını koparan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Mahkeme nihai kararını vermişti.
Davalı CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmişti.
"128 MİLYAR DOLAR KAYBOLMAZ"
CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalarda bulunmuş, söz konusu açıklamalar büyük ses getirmişti.
"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, "Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.
Söz konusu açıklamaların ardından tepki gören Kesici, geri adım atmak zorunda kalmış ve "Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve Partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir." sözlerini sarf etmişti.
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