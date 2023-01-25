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Ankara kulislerindeki son gelişmeler! A Haber Muhabiri Rüya Akkuş anlattı: AK Parti sürpriz isimleri aday yapacak, muhalefette sandalye sayısı üzerinden tartışma var

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Giriş: 25.01.2023 22:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklaması sonrası, siyaset kulisleri hareketlendi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Erdoğan olarak aylar öncesinden açıklanmasına rağmen Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı henüz kamuoyuna duyurulmadı. Aday olacak isim üzerinden birbirine giren muhalefet kanadına ilişkin son bilgileri aktaran A Haber Muhabiri Rüya Akkuş, krizin sadece isim olmadığını, milletvekili sandalye sayıları üzerinden de tartışmaların yaşandığını vurguladı. AK Parti'nin ise seçime yarın yapılacakmış gibi hazır olduğunu vurgulayan Akkuş, "Erdoğan'ın 100'ün üzerinde seçim mitingi yapması bekleniyor. AK Parti çok kapsamlı olarak seçime hazır" dedi. Akkuş, AK Parti'nin kamuoyu tarafından sevilen ve değer gören sürpriz isimleri milletvekili adayı göstereceğini de ifade etti. İşte Ankara'daki son kulis bilgileri...
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