Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması! İhsan Aktaş A Haber'de açıkladı: Seçim ilk turda biter...
Seçimlere artık kısa bir süre kalırken anket çalışmaları da son hızla devam ediyor. Yapılan son anket çalışmasını A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında açıklayan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş adaylığı muhtemel isimlerin oy oranlarını paylaştı. İşte son seçim anketinde oy oranları...
2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kala seçim anketlerine yönelik de çalışmalar hızlandı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN OYU YÜZDE 49
"Cumhurbaşkanlığı için kim oy verirsiniz?" sorusunu sorduğumuzda 6 ay önce Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42 civarında oy alıyordu ama şu an yüzde 49 bandında gözüküyor.
İŞTE O SIRALAMA
Kılıçdaroğlu yüzde 14-15 civarında alıyor. Daha sonrasında ise sırasıyla Mansur Yavaş, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener ve altıncı sırada Ekrem İmamoğlu yer alıyor.
İMAMOĞLU GERİLERDE
Umut besledikleri İmamoğlu altıncı sırada yer alıyor. İstanbul'da ise yine Erdoğan birinci İmamoğlu dördüncü sırada. Burada da Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun önünde.
İLK TURDA SEÇİM BİTER
AK Parti büyük bir hata yapmazsa ve bu rasyonellik bu şekilde devam ederse Erdoğan birinci turda seçimi kazanır.
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