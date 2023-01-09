Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! İşte oy sıralaması! İhsan Aktaş A Haber’de açıkladı: Seçim ilk turda biter...

2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kala seçim anketlerine yönelik de çalışmalar hızlandı. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son seçim anketinin sonuçlarını canlı yayında açıkladı.