Son seçim anketinin sonuçları açıklandı: O gelişme sonrası 3 puanlık fark daha...

6'LI MASA BİRKAÇ HAFTADA DAĞILDI

Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masa oldu. 6'lı masanın lider ve mensuplarının farklı platformlarda birbirinden habersiz yaptığı ve yine bir diğerinin yalanlamak zorunad kaldığı açıklamalar sonrasında ittifakın dağınık hali olarak ortaya çıktı. Bu da seçmende güvensizlik oluşturdu.

İşte son seçim anketinin sonuçları:

3 PUANLIK ARTIŞ: Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı.

Buna göre AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.