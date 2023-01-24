Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Pençe-Kilit operasyonu açıklaması! Zap bölgesi teröristlerden temizleniyor

NATO VE LONDRA MESAJI

Bir gazetecinin NATO'nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere'den Türkiye'ye geçtiğini hatırlatarak, yapılacak faaliyetleri sorması üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

Başka bir gazetecinin, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri anımsatması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim, İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti." ifadelerini kullandı.