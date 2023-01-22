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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK'lı terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Son dakika: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK’lı terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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