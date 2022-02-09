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Son dakika: MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde PKK'ya darbe

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Giriş Tarihi: 09.02.2022 Güncelleme Tarihi: 09.02.2022
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Son dakika: MSB duyurdu: Zap ve Avaşin bölgelerinde PKK’ya darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

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