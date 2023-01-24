Son dakika | Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'daki Kur'an yırtma skandalına çok sert tepki: Lanetliyoruz
Son dakika haberi...Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz"
Avrupa'da peş peşe yaşanan skandallar sonrası Türkiye'den karşı adımlar geliyor. Pegida'nın Hollanda lideri Edwin Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim yakması sonrası harekete geçildi.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Bakanlıktan skandal olay hakkında yazılı açıklama da yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hollanda'nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak'ta kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz.
İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlerimize hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylem, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanıdır.
Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca birarada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir.
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir.
Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz."
NE OLMUŞTU?
HOLLANDA'DA IRKÇI PEGIDA HAREKETİ LİDERİ WAGENSVELD KUR'AN-I KERİM YIRTTI
İsveç'in ardından Hollanda'da ırkçı bir provokasyona imza atıldı. İslam ve göç karşıtı söylem ve eylemleriyle bilinen Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri, Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.
İsveç'teki hakarete tepkiler dinmemişken, Hollanda'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırı haberi geldi.
Pegida hareketinin Hollanda'daki lideri Edwin Wagensveld ((EDVİN VAGINŞFELD)) Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.
Lahey'deki çirkin saldırıya, polis müdahale etmedi. Üstelik bu, ırkçı eylemcinin ilk vukuatı değil.
Edwin Wagensveld geçen yıl Ekim ayında benzer bir provokasyona imza atmıştı.
Rotterdam'daki Pegida gösterisinde megafonla Hazreti Muhammed'e hakaret etmiş, Kur'an-ı Kerim'e saldırmaya kalkmıştı.
Gözaltına alınan Wagensveld yargılanmadan serbest bırakılmıştı.
Almanya'da kurulan ve açılımı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Avrupalı Yurtseverler olan Pegida hareketi, 2021 yılında Alman iç istihbaratı tarafından 'anayasaya aykırı oluşum' ilan edilmişti.
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