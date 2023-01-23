Son dakika: Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! SİHA ve ATAK’lar ile PKK’ya ağır darbe

Bakan Soylu, üç ayların hürmetine terörle mücadele ederken, ülkenin birliği, milletin ve devletin bekası için ay yıldızlı bayrağın onuru, özgürlüğü ve namusu için şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıya özel selamlarını ve başarı dileklerini ilettiğini belirten Soylu, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesinin hayır duası ve selamlarını da getirdiğini söyledi.