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Son dakika: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! SİHA ve ATAK'lar ile PKK'ya ağır darbe

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Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Son dakika: Şırnak’ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! SİHA ve ATAK’lar ile PKK’ya ağır darbe

Son dakika haberleri... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 terörist etkisiz hale geldi ve ölü olarak ele geçirildiler" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Giresunumu Dağı'nda dün istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. SİHA ve Atak taarruz helikopteri desteğinde komando ve güvenlik korucusu timlerin, PKK/KCK mensuplarıyla girdiği çatışmada, 3 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.

Bölgede, arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

ŞIRNAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun bulduğu mağarada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında yaptığı konuşmada, üç ayların başlangıcı olduğunu hatırlatarak, haklının, adaletin, insanlığın, inancın hakim olduğu bir dünya haline gelmesini temenni etti.

Bakan Soylu, üç ayların hürmetine terörle mücadele ederken, ülkenin birliği, milletin ve devletin bekası için ay yıldızlı bayrağın onuru, özgürlüğü ve namusu için şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıya özel selamlarını ve başarı dileklerini ilettiğini belirten Soylu, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesinin hayır duası ve selamlarını da getirdiğini söyledi.

ŞEHİT NİMET ENCU'NUN KANI YERDE KALMADI

Bu operasyondaki son gelişmeyi paylaşan Soylu, şunları kaydetti:

"Aralık ve ocakta kırsalda dağlarda teröristi etkisiz hale getirebilmek kolay bir iş değildir. Hem aralık hem ocakta durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeminimiz bu dağları temizlemektir, bu dağlarda terör örgütünün bir tek unsurunu, Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023'te bırakmamaktır. Bunun için hiç durmuyoruz ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, operasyonun hala devam ettiğini, kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim."

Soylu, bu mesleklerin sadece bordro meslekleri olmadığını, inançla, değerlerle, şehadet ve gazilikle iç içe olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Mesai yaptığınız ya da burada her yıl buluştuğunuz bir arkadaşınızı, bir gün sonra ay yıldızlı bayrağa sarılı olarak uğurlamak, aynı kadere bizatihi aday olmak, suçluyla terör örgütleriyle bir inat ve mücadele içinde olmak, bunu kendi yüreğinde hissetmek, mesleğini bir davaya dönüştürmek, bu mesleğin içindeki bir hakikattir. Keşke her şey tweet atmak gibi olsa." diye konuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN KORUCU ENCU'NUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada ise "Asil Milletin asil evlatları... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Korucumuz Nimet Encu'nun taziyesindeyiz. Ailemizin vakur duruşuna minnettarız. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." mesajını verdi.

ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encu için kent merkezinde tören düzenlendi.

Törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encu, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi.

Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

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