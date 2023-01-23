Son dakika: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi! SİHA ve ATAK'lar ile PKK'ya ağır darbe
Son dakika haberleri... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 terörist etkisiz hale geldi ve ölü olarak ele geçirildiler" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ta 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesi Giresunumu Dağı'nda dün istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi. SİHA ve Atak taarruz helikopteri desteğinde komando ve güvenlik korucusu timlerin, PKK/KCK mensuplarıyla girdiği çatışmada, 3 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi.
Bölgede, arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdürüldüğü bildirildi.
ŞIRNAK'TA PKK'YA AĞIR DARBE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun bulduğu mağarada 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Soylu, Antalya Belek Turizm Merkezinde düzenlenen TEM Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayında yaptığı konuşmada, üç ayların başlangıcı olduğunu hatırlatarak, haklının, adaletin, insanlığın, inancın hakim olduğu bir dünya haline gelmesini temenni etti.
Bakan Soylu, üç ayların hürmetine terörle mücadele ederken, ülkenin birliği, milletin ve devletin bekası için ay yıldızlı bayrağın onuru, özgürlüğü ve namusu için şehit olanlara Allah'tan rahmet dilediğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantıya özel selamlarını ve başarı dileklerini ilettiğini belirten Soylu, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesinin hayır duası ve selamlarını da getirdiğini söyledi.
ŞEHİT NİMET ENCU'NUN KANI YERDE KALMADI
Bu operasyondaki son gelişmeyi paylaşan Soylu, şunları kaydetti:
"Aralık ve ocakta kırsalda dağlarda teröristi etkisiz hale getirebilmek kolay bir iş değildir. Hem aralık hem ocakta durmadan yolumuza devam ediyoruz. Yeminimiz bu dağları temizlemektir, bu dağlarda terör örgütünün bir tek unsurunu, Cumhuriyetimizin 100. yılı 29 Ekim 2023'te bırakmamaktır. Bunun için hiç durmuyoruz ve büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Dün de Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda bu arkadaşlarımız bu mücadeleyi ortaya koyarken Nimet Encu şehit oldu ama operasyon durmadı. Tam da kahraman Nimet'in bulduğu mağarada şu anda 3 teröristin etkisiz hale geldiğini ve ölü olarak ele geçirildiğini, operasyonun hala devam ettiğini, kahraman arkadaşlarımızın orada bu operasyonu hem Nimet'in kanını yerde bırakmayarak hem de teröristleri tek tek temizleyerek devam ettirdiğini bir kere daha huzurunuzda operasyonun gelişen bilgisi olarak vermek isterim."
Soylu, bu mesleklerin sadece bordro meslekleri olmadığını, inançla, değerlerle, şehadet ve gazilikle iç içe olduğunu ifade etti.
Bakan Soylu, "Mesai yaptığınız ya da burada her yıl buluştuğunuz bir arkadaşınızı, bir gün sonra ay yıldızlı bayrağa sarılı olarak uğurlamak, aynı kadere bizatihi aday olmak, suçluyla terör örgütleriyle bir inat ve mücadele içinde olmak, bunu kendi yüreğinde hissetmek, mesleğini bir davaya dönüştürmek, bu mesleğin içindeki bir hakikattir. Keşke her şey tweet atmak gibi olsa." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN, ŞIRNAK'TA ŞEHİT OLAN KORUCU ENCU'NUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta düzenlenen Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu'nda şehit olan korucu Nimet Encu'nun ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile şehidin Şırnak'taki evini ziyaret etti.
Başkan Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonundan görüştüğü şehit babasına taziyelerini iletti.
Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı yeni açıklamada ise "Asil Milletin asil evlatları... Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu'nda Şehit düşen Kahraman Korucumuz Nimet Encu'nun taziyesindeyiz. Ailemizin vakur duruşuna minnettarız. Rabbim bizleri, Şehitlerimize ve ailelerine mahcup etmesin." mesajını verdi.
ŞEHİT GÜVENLİK KORUCUSU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bestler Dereler kırsalında başlatılan operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca girilen çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Nimet Encu için kent merkezinde tören düzenlendi.
Törenin ardından Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde yaşayan güvenlik korucusu Encu, gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.
Tören esnasında komutanlardan biri şehidin oğlunun gözyaşlarını elleriyle sildi.
Törene, komutanlar, vali yardımcıları ve kaymakamların yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÜÇ AYLAR orucu nedir, kaç gün tutulur? Nasıl niyet edilir? Recep ayında oruç tutmanın fazileti nedir? 2023 Regaip kandilinde oruç tutulur mu?
- 2023 bekçilik sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır? Bekçi alımı başvuru tarihleri ne zaman bitiyor? Şartları ve kontenjan sayısı!
- FINDIK FİYATLARI YÜKSELİŞTE! 23 Ocak 2023 fındık fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun...
- Recep ayı ile ilgili AYET ve HADİSLER neler? Fazileti ve önemi nedir? Recep Allah'ın ayı Şaban benim ayım ne demek?
- Konut kredisi hesaplama nasıl, nereden yapılır? 0.69 15 yıl konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank...
- Toplu sözleşmede KRİTİK HAFTA! Kamu işçisi maaş zammı son durum: 2023 işçi maaş zam oranı belli oldu mu?
- TOKİ KEÇİBORLU KURA İSİM LİSTESİ | TOKİ Isparta MERKEZ, KULEÖNÜ, SAV, YALVAÇ kura sonuç EKRANI! 1.100 konut kura çekilişi
- Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...
- Banka kredi borcu yapılandırma olacak mı? 2023 Yapılandırma Paketi hangi borçları kapsıyor? Vergi, prim, cezalar...
- TOKİ KARACABEY KURA SONUÇLARI | TOKİ Bursa 3.316 konut kura çekilişi NİHAİ ve YEDEK İSİM LİSTESİ! TOKİ BURSA İLÇE KURA TAKVİMİ
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
- Recep ayı ZİKİRLERİ VE ANLAMLARI | İlk gün hangi ibadetler yapılmalı? Hangi dualar okunmalı? Recep ayının ilk gecesinin fazileti nedir?