Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgasında ikinci round! İBB Başkanı'nın siyasi kariyerini "yere seren" sözler: İstanbul'u Kılıçdaroğlu kazandı

O anlar dikkat çekmişti. Bu görüntünün yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." Şeklinde konuşmuştu.

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