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Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgasında ikinci round! İBB Başkanı'nın siyasi kariyerini "yere seren" sözler: İstanbul'u Kılıçdaroğlu kazandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.01.2023 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
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Kaftancıoğlu-İmamoğlu kavgasında ikinci round! İBB Başkanı’nın siyasi kariyerini yere seren sözler: İstanbul’u Kılıçdaroğlu kazandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu birkez daha hedef aldı. Kaftancıoğlu yaptığı konuşmada "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu" ifadelerini kullandı. Bilindiği üzere İmamoğlu CHP İl Başkanı'nın kendisi için söylediği "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" hakaretlerine "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

Seçimlere az bir zaman kala muhalif kanadın aday çıkarma kavgası iyice alevlendi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İmamoğlu'nu da yanına alarak giriştiği siyasi mühendislik çalışması Saraçhane'de şova dönüşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'dan hemen dönüp Ekrem İmamoğlu'nu sindirmesi üzerine kozları yeniden ele geçirdi. İBB Başkanı İmamoğlu'nun "yerlere serilen" siyasi kariyerine "bir tekme de" İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan geldi.

"BAŞKALARININ EMEĞİNİN ÜZERİNE KONMAYI SEVİYORLAR"
Bunun son örneği ise Canan Kaftancıoğlu'nun yaptığı açıklamayla gözler önüne serildi. Kaftancıoğlu, CHP Hamburg Birliği tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Demokrasi Mücadelesi" başlıklı panelde konuştu. Dikkat çeken ifadeler kullanan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU-KAFTANCIOĞLU GERGİNLİĞİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda CHP tarafından düzenlenen "İkinci Yüzyıla Çağrı" isimli organizasyonda Canan Kaftancıoğlu, protokolü selamlarken İmamoğlu'nun elini sıkmadan yoluna devam etmişti.

O anlar dikkat çekmişti. Bu görüntünün yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'na "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" şeklinde ağır ifadeler kullandığı iddia edilmişti. İmamoğlu ise "O kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum." Şeklinde konuşmuştu.

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