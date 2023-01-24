ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı! Türk gazetecilerin sorularına ABD Dışişleri Sözcüsü Price’den kaçamak yanıtlar

"ABD'Yİ KINAMAKTAN ALIKOYAN ŞEY NE?"

TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine Sözcü, olayın rahatsız edici, son derece saygısızca olduğunu söyledi ancak olayı doğrudan kınamadı.

Bunun üzerine muhabirin, "Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?" sorusuna Price, "Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor." yanıtını verdi.

Bir başka Türk gazeteci ise "Bu konuda her türlü ifade kullandınız. Saygısız dediniz, mide bulandırıcı, tiksindirici dediniz ama kınamadınız. Rusya bile kınadı. Siz neden bu nefret eylemini kınamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Price, "Bu eylemi kınamaktan kaçınmıyorum. Daha önce de dediğim bu tiksindirici bir eylem." yanıtını verdi ancak yine de kınamadı.

"TÜRKİYE İLE İSVEÇ'İN ARASINI AÇMAK İÇİN KASITLI BİR EYLEM"

Daha önceki ifadelerini yineleyen Price, bu eylemin "vahşice" olduğunu ve bunu yapanın ise bir "provokatör" olduğunu ifade etmekle yetindi.

Sözcü, bu eylemin İsveç hükümetinin eylemi olmadığını, Türkiye ile İsveç'in arasını açma kastıyla hareket eden kötü niyetli bir provoktörün eylemi olduğunu savundu.

Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.