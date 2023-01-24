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ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı! Türk gazetecilerin sorularına ABD Dışişleri Sözcüsü Price'den kaçamak yanıtlar

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Giriş Tarihi: 24.01.2023 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
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ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı! Türk gazetecilerin sorularına ABD Dışişleri Sözcüsü Price’den kaçamak yanıtlar

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç’te Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur’an-Kerim’in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi. Sözcü'nün Türk gazetecilerin soruları karşısında kaçamak yanıtlar vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

NATO'ya katılmak için Türkiye'nin kapısını aşındıran İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve bu anın görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü.

PROVOKASYONLARDA YENİ PERDE: İZİNLE VE POLİS GÖZETİMİNDE KUR'AN-I KERİM YAKTI

İsveç'te yaşanan skandallara geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklenmiş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde, polislerin koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. İsveç yetkilileri söz konsuu yakma eylemine de izni vermişti.

İSVEÇ'E NATO KAPISI KAPANDI

Yaşananlar sonrası bugün Kabine Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'e oldukça sert ifadelerle yüklendi.

"Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim, bir haçlı artığının onun nüshasını yakması ile asla zarar görmez." diyen Başkan Erdoğan, "Böyle bir kepazeliğe izin verenler NATO'ya başvuru konusunda bizden destek destek beklemesinler." ifadeleriyle NATO'ya katılım talebine 'ret' sinyali verdi.

ABD DIŞİŞLERİ İSVEÇ'TEKİ SALDIRIYI KINAYAMADI

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-Kerim'in yakılması olayını kınamadı ancak olayın saygısızca ve tiksindirici olduğunu ve art niyetle yapılmış olabileceğini söyledi.

TÜRK GAZETECİLERİN SORULARINA KAÇAMAK YANIT

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Türkiye'nin Stochholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayına da değindi.

Price, "Demokrasinin unsurları olarak örgütlenme ve toplanma hakkını destekliyoruz. Ancak İsveç Başbakanı'nın (Ulf Kristersson) da dediği gibi çok sayıda insan için kutsal olan bir kitabı yakmak saygısızca bir eylemdir." dedi.

"BAZI ŞEYLER YASAL OLABİLİYOR"

Yasal olan her şeyin uygun olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Price, 2010'da Florida'da bir papazın Kur'an-i Kerim'i yakma etkinliği düzenlemeyi planladığını hatırlatarak "Bazı şeyler yasal ama çirkin olabiliyor." dedi.

Sözcü, "Aynı zamanda, İsveç'te olan olayın art niyetle, Atlantik ötesinde Avrupa'daki müttefiklerimiz arasındaki birliği zayıflatmak için yapılmış olabileceğinin de farkındayız." diye konuştu.

"ABD'Yİ KINAMAKTAN ALIKOYAN ŞEY NE?"

TRT muhabirinin, bu olayı kınayıp kınamayacağını sorması üzerine Sözcü, olayın rahatsız edici, son derece saygısızca olduğunu söyledi ancak olayı doğrudan kınamadı.

Bunun üzerine muhabirin, "Birleşmiş Milletler dahi kınadı, Dışişleri Bakanlığının bunu kınamaktan alıkoyan şey nedir?" sorusuna Price, "Kimse orada yaşananları savunmuyor. Aynı şeyi üst düzey İsveçli yetkililerden de duydunuz. Demokrasilerde toplanma özgürlüğü var. İfade özgürlüğü var ve bu ifade özgürlüğü bazen insanlara saygısız, iğrenç ve mide bulandırıcı eylemlere gerçekleştirme hakkı verebiliyor. Tüm bunlar bu yaşananları tanımlıyor." yanıtını verdi.

Bir başka Türk gazeteci ise "Bu konuda her türlü ifade kullandınız. Saygısız dediniz, mide bulandırıcı, tiksindirici dediniz ama kınamadınız. Rusya bile kınadı. Siz neden bu nefret eylemini kınamıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Price, "Bu eylemi kınamaktan kaçınmıyorum. Daha önce de dediğim bu tiksindirici bir eylem." yanıtını verdi ancak yine de kınamadı.

"TÜRKİYE İLE İSVEÇ'İN ARASINI AÇMAK İÇİN KASITLI BİR EYLEM"

Daha önceki ifadelerini yineleyen Price, bu eylemin "vahşice" olduğunu ve bunu yapanın ise bir "provokatör" olduğunu ifade etmekle yetindi.

Sözcü, bu eylemin İsveç hükümetinin eylemi olmadığını, Türkiye ile İsveç'in arasını açma kastıyla hareket eden kötü niyetli bir provoktörün eylemi olduğunu savundu.

Price, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmeye hazır olduğunu dile getirdi.

ABD Kur’an’ın yakılmasını kınayamadı! ABD KUR'AN'IN YAKILMASINI KINAYAMADI!

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