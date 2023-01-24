CHP-TV100 geriliminde yeni perde: Barış Yarkadaş ile Gürkan Hacır kanaldan ayrıldı
CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, TV100'deki yayınları ile köşe yazılarını sonlandırdıklarını ve kanaldan kendi istekleriyle ayrıldıklarını duyurdu. Sosyal medyada, istifanın nedeni olarak son dönemde yaşanan "CHP-TV100 gerilimi" gösterildi.
Seçimlere birkaç ay kala, adaylık çalışmaları doğrultusunda algı siyasetine sık sık başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.) üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı.
SADAT'ın Beylikdüzü'ndeki merkezine gidip "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhit" demişti.
KILIÇDAROĞLU'NUN SADAT YALANINA BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YANIT: "UZAKTAN YAKINDAN ALAKAM YOK"
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Bir SADAT tantanası çıkardı. SADAT, TSK'dan emekli bir grup subayın danışmanlık faaliyeti yürütmek için kurduğu bir şirkettir. Bu şirket uzun süre sömürge altında kalmış İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalar yapıyor. CHP'nin başındaki zat, SADAT şirketinin önüne baskın yapar gibi gidip zırvalamıştır. Bunun masum bir gündem oluşturma çabası değil. Türkiye'nin sınırları dışındaki kapsamlı operasyonlarına verilmiş bir cevap olduğunu biliyoruz. Cevaben ve tüm kalbimle diyorum ki; Başaramayacaksınız! SADAT'ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı halde, bizim kullandığımız adeta darbeci bir kuruluş olduğunu söyleyecek kadar terbiyesizleşiyor. Bay Kemal ne dersen de, sen sabahtan akşama yalanla yatıp kalkıyorsun. Hiçbir zaman senin dürüstlüğüne şahit olmadık. Bu yalanların yine tutmayacak. Siyasi ve ekonomik çelmelerle başaramdığınızı Bay Kemal gibi karikatür bir tip ile elde edemezsiniz." diye konuşmuştu.
SADAT, kendilerini hedef alan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.
KILIÇDAROĞLU'NUN YAYINI SIRASINDA SADAT REKLAMI
Geçtiğimiz günlerde TV100'de Uğur Dündar'ın sunduğu programa konuk olan Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında ekrana SADAT reklamı yansıtılmıştı.
Kılıçdaroğlu, yaşananlar sonrasında hiddetlenmiş gibi gözükerek Twitter hesabından paylaşım yapmış, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!" ifadeleriyle SADAT'a hakaret edip tehditler savurmuştu.
CHP-TV100 GERİLİMİ
Kanal yönetimi, CHP'lilerin tepkisi sonrası, tartışmalara sebep olan isimlerle yollarını ayırdığını duyurmuştu
Uğur Dündar ise sosyal medyada gelen tepkilerin ardından Twitter hesabından, "Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan SADAT reklamını, yaklaşık üç saati bulan bizim programın yayınında sadece sekiz saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş." açıklamasını yapmıştı.
TV100'DE SADAT KOPUŞU: CHP'LİLER GÖREV BIRAKTI
CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş ile CHP yandaşı gazeteci Gürkan Hacır, TV100'deki yayınlarını ve köşe yazılarını sonlandırdıklarını ve kanaldan ayrıldıklarını duyurdu.
Kendi istekleriyle bu kararı aldığını duyuran ikilinin, CHP ile TV100 arasında yaşanan SADAT krizi nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi.
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