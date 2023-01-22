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Son dakika: Diyarbakır'da PKK'ya ağır darbe! 645 personel Eren Abluka ile sahada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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Son dakika: Diyarbakır’da PKK’ya ağır darbe! 645 personel Eren Abluka ile sahada

Son dakika haberler... İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'da 645 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-24 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş' operasyonu başlatıldı.

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