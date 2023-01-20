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PKK/YPG Kilis Öncüpınar'a saldırdı! Anında karşılık verildi: 11 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı! Anında karşılık verildi: 11 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinden PKK/YPG'li teröristler tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketli saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre bölgeye 6 roket düştü. Güvenlik güçleri terör hedeflerini ateş altına aldı. Milli Savunma Bakanlığı, "Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" açıklamasında bulundu

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesinde Suriye'nin kuzeyinden atılan 6 roket düştü.

CAN KAYBI YA DA YARALANAN YOK

YPG/PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda roketler boş araziye isabet ederken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadı.

ANINDA KARŞILIK VERİLDİ

Hain saldırı sonrasında, güvenlik güçleri terör hedeflerini ateş altına aldı.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 11 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırı sonrası Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"PKK/YPG'li teröristler Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına çok namlulu roketatar saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar/zayiat meydana gelmezken belirlenen terör hedefleri meşru müdafaa kapsamında güçlü şekilde vuruldu.

Terör hedeflerine yönelik ateş destek vasıtalarımızla atışlar devam ederken ilk belirlemelere göre 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Hiçbir terör saldırısını karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!"

PKK/YPG Kilis Öncüpınar’a saldırdı PKK/YPG KİLİS ÖNCÜPINAR'A SALDIRDI

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