Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde 21 yılda yeniden inşa edildi! Memleketin her karış toprağı değerini buldu

Sakarya: 42 milyar lira

Samsun: 56 milyar lira

Siirt: 10 milyar lira

Sinop: 14 milyar lira

Sivas: 31 milyar lira

Tekirdağ: 24 milyar lira

Tokat: 47 milyar lira

Trabzon: 45 milyar lira

Tunceli: 11 milyar lira

Şanlıurfa: 70 milyar lira

Uşak: 10,5 milyar lira

Van: 38 milyar lira

Yozgat: 12,5 milyar lira

Zonguldak: 17 milyar lira

Aksaray: 13,5 milyar lira

Bayburt: 12 milyar lira

Karaman: 14 milyar lira

Kırıkkale: 13 milyar lira



Batman: 17 milyar lira

Şırnak: 14 milyar lira

Bartın: 10 milyar lira

Ardahan: 9,5 milyar lira

Iğdır: 8 milyar lira

Yalova: 13 milyar lira

Karabük: 9 milyar lira

Kilis: 8 milyar lira

Osmaniye: 9,5 milyar lira

Düzce: 10,5 milyar lira

Toplam: 2 trilyon 300 milyar 500 milyon lira (İstanbul hariç)

2002-2022 döneminde görev yapan AK Parti hükümetleri döneminde, ayrım yapılmaksızın, Türkiye'nin 81 vilayetine 2 trilyon 300 milyar 500 milyon liralık devlet yatırımı yapıldı.