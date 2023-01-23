Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümü nedeniyle tarihi zirve İstanbul'da yapılacak
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için yoğun mesaisine devam ediyor. Tahıl krizi, esir takası ve Batı ülkelerine gaz satışı için dev adımlar atan Türkiye, 2023'te de elini taşın altına koyacak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da zirve yapılacak" dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü nedeniyle 22 Şubat'ta İstanbul'da büyük bir zirve düzenleneceğini bildirdi.
Meyer-Landrut, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da zirve gerçekleştirileceğini belirterek, 22 Şubat'taki zirveye Ukraynalı bir hükümet yetkilisinin de davet edileceğini söyledi.
Zirvede Türkiye'den de bir temsilcinin bulunacağını ancak henüz kim olduğunun bilinmediğini dile getiren Meyer-Landrut, savaşın jeopolitik ve ekonomik sonuçlarının ele alınacağına işaret etti.
Meyer-Landrut, şu ifadeleri kullandı:
"Bu, aynı zamanda Ukrayna'ya olan desteğimizi de ifade etmenin bir yolu. Geçen yıl 24 Şubat, Rus saldırganlığının başlaması Avrupa tarihinde belirleyici bir an oldu. Avrupa tarihi bizim ortak coğrafyamızdır. İnsanlar sık sık 9-11 Eylül'ün Amerikan güvenlik tarihi için bir değişim anı olduğunu söyledi. 24 Şubat 2022'de de benzer önemli Avrupa güvenlik durumu olduğunu söyleyebilirim. Kıtamızda bir savaşımız var, acımasız büyük bir savaş, bu Avrupa kıtasının çok ötesinde sonuçları olan bir savaş."
Meyer-Landrut, savaşın sonuçlarının Ukrayna'yı çoktan aştığını vurgulayarak, savaşın herkesi etkilediğini kaydetti.
ABD'DEN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Orgeneral Milley, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein Hava Üssü'nde düzenlenen ve Ukrayna'ya desteğin ele alındığı Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Orgeneral Milley, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın oldukça zorlu geçtiğini, çok uzun bir cephede ve geniş bir alanda yapıldığını, Ukrayna topraklarında hala çok sayıda Rusya kuvveti bulunduğunu ifade etti.
"RUSYA'YI UKRAYNA'DAN ÇIKARMAK ZOR"
Milley, "Askeri açıdan baktığımızda bu yıl Rusya'nın işgal ettiği alandan Rus güçlerini askeri olarak çıkarmanın çok zor olduğu görüşümü koruyorum. Bunun zor olması imkansız olduğu anlamına gelmiyor. Bence olabilecek şey cephenin istikrarlı şekilde savunulması. Bu mümkün ve askeri ekipmanın teslim edilmesine, bunlarla ilgili eğitimin verilmesine bağlı." dedi.
Ukrayna ordusunun taarruz ederek bazı bölgeleri Rusya'dan almalarını mümkün gördüğünü belirten Milley, Rusya'nın bu savaşta çok büyük kayıplar verdiğini dile getirdi.
HER İKİ TARAFTA CİDDİ KAYIPLAR VAR
Milley, her iki tarafın kayıplarıyla ilgili soruyu yanıtlarken şunları kaydetti:
"Savaşlarda kayıpların sayıları her zaman şüphelidir. Rusya'nın kayıplarını geçen sefer söylediğimde 100 binin üzerinde olarak ifade etmiştim. Şu anda bunun çok üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Rusya çok ciddi kayıplar veriyor. Buna düzenli ordusunun yanı sıra Wagner gibi paralı asker grupları ve diğer güçler dahil."
Rusya'nın 250 bin kişiyi askere alarak insan gücünü takviye edeceğini dile getiren Milley, Ukrayna'nın da siviller dahil olmak üzere çok ciddi kayıplar verdiğini söyledi.
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