AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan savunma sanayi mesajı! Dünya takdir ediyor

BİRÇOK ÜLKE SAĞLIKTAKİ MODELİMİZİ UYGULAMAK İÇİN TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTEDİ



'Sağlıkta Türkiye Tecrübesi' isimli rapora da dikkat çeken Yıldırım, "Tabi hepimiz biliyoruz, takdir edersiniz ki Türkiye son 20 yılda tarihte çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi. Bu dönüşüm sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında hissedildi ve merak edildi. Birçok ülke de sağlıktaki dönüşümümüzü, bu modeli uygulamak için Türkiye'den destek istediler. Türkiye bu desteği Orta Doğu'da ve başka ülkelere halihazırda veriyor. Şunu iddia ediyorum, zaman zaman sorunları olmasına rağmen, Türkiye'deki sağlık modelinin Amerika'da bile olmadığını, Avrupa'da bile olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun tabi bir bedeli var. Elbette ki ama insan sağlığından daha büyük bedel de yoktur. Çünkü bizim inancımız 'İnsanı yaşat bir devlet yaşasın.' Dolayısıyla sağlık konusunda Türkiye tecrübesini de teşkilat içinde önemli bir konu olduğunu, bu şekilde ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.