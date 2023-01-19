NATO Rusya’nın yeni taarruzunun tarihini duyurdu: En yüksek ihtimalle baharda

"UKRAYNALILARIN BUNA HAZIRLANMASI GEREK"

Bauer, Rusya'nın yeni bir taarruz düzenleme ihtimaline yönelik soruyu yanıtlarken, Rusya'nın stratejik hedeflerinin değişmediğini, bu nedenle yeni bir taarruz beklediklerini söyledi.

Rob Bauer, "Bu kesin olarak emin olduğumuz bir şey değil ancak varsayımlar temelinde, stratejik hedeflerini değiştirmedilerse en yüksek ihtimalle baharda yeni bir taarruz düzenleyecekler." dedi.

Ukrayna'nın da zaten bu düşüncede olduğunu aktaran Bauer, "Ukraynalıların buna hazırlanması gerek." diye konuştu.