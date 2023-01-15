15 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'da cephanelik patlaması: 3 asker öldü

Rusya'da cephanelik patlaması: 3 asker öldü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 15.01.2023
ABONE OL
Rusya’da cephanelik patlaması: 3 asker öldü

Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 3 asker öldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA