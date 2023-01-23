Son dakika | Rusya ve Estonya arasında ipler gerildi! Moskova’dan flaş adım: Ülkeyi terk edin

ESTONYA PARLAMENTOSU RUSYA'YI 'TERÖRİST DEVLET' İLAN ETMİŞTİ

Estonya parlamentosu (Riigikogu) Rusya'yı "terörist devlet" olarak niteledi Politico internet sitesinde yer alan habere göre parlamentodan yapılan açıklamada, "Estonya Parlamentosu, Ukrayna Parlamentosu ve uluslararası kuruluşların yaptığı çağrıya destek vererek Rus rejimini, eylemlerinin ortaklaşa püskürtülmesi gereken terörist rejimi ve Rusya Federasyonu'nu, terörizmin sponsoru devlet olarak ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası toplumun da benzer kararlar alması için çağrıda bulunuldu. Böylelikle, Litvanya ve Letonya'nın ardından Estonya, Rusya'yı terör devleti ilan eden üçüncü Baltık parlamentosu oldu.

Parlamentoda oylamaya sunulan karar tasarısına 101 milletvekilinden 88'i destek verirken, 10 milletvekili oylamaya katılmadı ve 3 milletvekili çekimser kaldı. Estonya, Litvanya ve Letonya dün, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ortaklarla Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yapmıştı. Litvanya Dışişleri Bakanlığınca ortak bildiri yayımlanmış, mahkemenin, Rusya'nın saldırılarını araştırması, mevcut yargı boşluğunu doldurması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğini sağlaması istenmişti.