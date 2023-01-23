Son dakika | Rusya ve Estonya arasında ipler gerildi! Moskova'dan flaş adım: Ülkeyi terk edin
Son dakika haberi...Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin ülkeyi terk etmesini istedi. Bilindiği üzere Estonya parlamentosu, Rusya'yı "terörist devlet" olarak nitelemişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Margus Laidre'nin ülkeyi terk etmesini istedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Estonya'nın, Rusya'nın Tallin Büyükelçiliğindeki çalışan sayısını azaltması yönünde karar aldığı anımsatıldı.
Bu kararın "dostça olmayan" adım olduğu belirtilen açıklamada, bunun üzerine Estonya'nın Moskova Büyükelçisi Laidre'nin Bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Rus tarafı, yanıt olarak her iki ülkedeki diplomatik temsilciliği maslahatgüzar seviyesine indirme yönünde karar aldı. Büyükelçi'ye Estonya hükümetinin eylemleri nedeniyle protesto notası verildi. Estonya'nın Moskova Büyükelçisi'nin 7 Şubat 2023 tarihine kadar Rusya Federasyonu'nu terk etmesi gerekiyor. Rusya ile Estonya arasındaki ilişkilerde böyle bir durumun gelişmesiyle ilgili tüm sorumluluk Estonya tarafına ait. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına ileride de tepki vermeye devam edeceğiz."
Estonya Dışişleri Bakanlığı, 11 Ocak'ta, Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etmişti.
ESTONYA PARLAMENTOSU RUSYA'YI 'TERÖRİST DEVLET' İLAN ETMİŞTİ
Estonya parlamentosu (Riigikogu) Rusya'yı "terörist devlet" olarak niteledi Politico internet sitesinde yer alan habere göre parlamentodan yapılan açıklamada, "Estonya Parlamentosu, Ukrayna Parlamentosu ve uluslararası kuruluşların yaptığı çağrıya destek vererek Rus rejimini, eylemlerinin ortaklaşa püskürtülmesi gereken terörist rejimi ve Rusya Federasyonu'nu, terörizmin sponsoru devlet olarak ilan ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, uluslararası toplumun da benzer kararlar alması için çağrıda bulunuldu. Böylelikle, Litvanya ve Letonya'nın ardından Estonya, Rusya'yı terör devleti ilan eden üçüncü Baltık parlamentosu oldu.
Parlamentoda oylamaya sunulan karar tasarısına 101 milletvekilinden 88'i destek verirken, 10 milletvekili oylamaya katılmadı ve 3 milletvekili çekimser kaldı. Estonya, Litvanya ve Letonya dün, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası ortaklarla Ukrayna'ya destek için özel mahkeme kurulması çağrısı yapmıştı. Litvanya Dışişleri Bakanlığınca ortak bildiri yayımlanmış, mahkemenin, Rusya'nın saldırılarını araştırması, mevcut yargı boşluğunu doldurması ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hesap verebilirliğini sağlaması istenmişti.
BM GENEL KURULU, RUSYA'NIN UKRAYNA BÖLGELERİNİ YASA DIŞI İLHAKINI KINAYAN KARARI KABUL ETMİŞTİ
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 13 Ekim'de, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etmişti.
193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil oturum düzenlemesinin ardından gelmişti.
Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullanmış, Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kalmıştı.
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